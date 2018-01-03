Büyükşehirlerde, özellikle İstanbul'da yaşanan sarı kamyon terörüne İstanbul Büyükşehir Belediyesi "Dur" dedi.

Yaklaşık 13 bin kamyonun bulunduğu İstanbul'da, aşırı hız yapanlara ve güzergâh dışına çıkıp hafriyat döken kamyon sürücülerine, yeni sistemle birlikte anında ceza kesilebilecek.

İstanbul'da sarı kamyonlara havadan takip - GALERİ

11 BİN KAMYONA CİHAZ TAKILDI

İBB'nin şehir sınırları içerisinde uygunsuz faaliyet gösteren hafriyat kamyonlarını engellemek amacıyla başlattığı bu çalışma kapsamında, bugüne kadar 11 bin kamyona araç takip cihazı yerleştirilerek, hafriyat, moloz ve hazır beton taşıyan kamyonlar takibe hazır hale getirildi. Kurallara uymayan, çevreyi kirleten veya eksikleri olan araç sürücülerine belirlenen miktarda ceza kesilebilecek.

KAMYON SÜRÜCÜLERİ UZUN KUYRUKLARDAN ŞİKAYETÇİ

Bazı kamyon sürücüleri, araçlarına bin 200 TL karşılığında takılan takip sisteminden memnun olduklarını ve bu uygulamanın uygunsuz hafriyat döken kişileri engelleyeceğini ifade ettiler. Kamyon şoförleri hafriyat döküm alanlarında uzun süreler bekletildiklerini ve bu durumun işlerini aksattığını, ton başına alınan hafriyat döküm ücretlerinin düşürülmesini istediler.

Bazı sürücüler bu durumdan memnun olduklarını ve sistemin iyi çalışması durumunda bir problemin almayacağını savunarak, "Takip cihazı takılmasından memnunuz. Kaçak dökümleri engelleyeceğini düşünüyoruz. İstanbul için çok iyi oldu" derken, bazı sürücüler ise "Bizim en büyük sorunumuz, hafriyat dökümü için sıra beklemek. Döküm alanına gelip 5-6 saat beklemek istemeyenler, aracında GPS olsa bile gidip başka yerde kaçak döküm yapıyor. Döküm ücretleri de çok yüksek. Bir aracın dökümü, 150-160 TL tutuyor. Bu parayı verdiğimiz hâlde çok sıra bekliyoruz. Çalışamıyoruz, günlük iki sefer zor geliyoruz." diye konuştular.

GPS'İ OLMAYAN ARAÇLAR DÖKÜM ALANLARINA ALINMIYOR

Öte yandan İBB tarafından, döküm alanı girişine uyarı tabelası kurulmuş ve tabelada "15 Aralık 2017 tarihinden itibaren çalışır hâlde araç takip sistemine sahip olmayan hafriyat araçları, döküm sahalarına alınmayacaktır" ifadelerine yer verilmişti. Hafriyat kamyonlarına araç takip sistemi takılması kararı, İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından 9 Ağustos 2007 tarihinde alınmış ve kararda "İstanbul plakalı ve İstanbul dahilinde çalışacak İstanbul plakalı olmayan, lift sistemine sahip hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atığı taşıyan kamyonlara 'Araç Takip Sistemi' takılmasının zorunlu hâle getirilmesi teklifinin kabulüne karar verilmiştir." denilmişti.

SARI KAMYON TERÖRÜNE "DUR"

Özellikle geçtiğimiz aylarda, şehir içinde gerek trafik kuralları ihlali, gerek çevre kirliliği nedeniyle sarı kamyonlar, büyük eleştirilerin hedefinde olmuştu. Hatta bir dönem yaptığı olaylar, basında "sarı kamyon terörü" olarak adlandırılmış, 20 ayda 38 kişi sarı kamyon kurbanı olmuştu.

Yeni sistemin hayata geçirilmesi ile sarı kamyon terörü tarihe karışacak, düzenlemeler ve ciddi yaptırımlar uygulanacak.

Haber-Kamera: Ali AKSOYER-Özgür Deniz KAYA -Erhan TEKTEN