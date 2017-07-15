İstanbul'da Şehitler Makamı dualarla açıldı

Darbe girişiminin ardından Türkiye genelinde tankların alkışlandığı tek bir cadde vardı..

Üsteğmen Muhammet Reşit Budak, tüfeği tutukluk yapmasına rağmen tabancasıyla Genelkurmay 2. Başkanı Güler'i derdest eden darbeciyi vurdu.

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Kılıçdaroğlu: 2019'da aday olmayacağım

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Alman dergisi Der Spiegel'e konuştu. Röportajda kendisine "Abdullah Gül adayınız olur mu" diye soruldu.