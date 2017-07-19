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İstanbul'da selin bilançosu

Dün İstanbul’da yaşanan sel felaketinin 150-200 milyon TL’lik sigortalı hasara neden olacağı tahmin ediliyor.

19.07.2017 - 04:29
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Tek tek incelendiğinde zarar görüp de kasko sigortası olan araçların yüzde 95’inde sel teminatı bulunuyor. Aynı şekilde paket poliçesi olan konut ve işyerlerinin tamamında sel teminatı mevcut.

İstanbul'da selin bilançosu

Her ne kadar kamuya ait bina ve araçlar sigortalanmasa da dünkü selde zarar gören metro ve istasyonları ile belediyeye ait metrobüsler de sigortalı.

KISA SÜREDE ZARARLAR KARŞILANACAK

Hürriyet gazetesinden Noyan Doğan'ın haberine göre hasar tespiti yapıldıktan bir ay gibi kısa bir sürede araçların zararı kaskodan, işyerleri ile konutların zararları da paket poliçeden (işyerlerindeki mallar da sigorta kapsamındadır) karşılanacak.

İstanbul'da selin bilançosu

Ancak konutlarda ve küçük işyerlerinde sigortalanma oranının düşük olması nedeniyle sigortalı hasarın fazla olması beklenmiyor. Bilinmesi gereken; araçlar için trafik sigortası, sel hasarını; zorunlu deprem sigortası da (DASK), konut hasarını karşılamaz.

İstanbul'da selin bilançosu

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