taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.786
USD
3,7857
EURO
4,6727
ALTIN
162,44
PETR
67,1400

İstanbul'da servis aracı bariyerlere çarptı: 10 yaralı

Büyükçekmece'de içinde engelli öğrencilerin bulunduğu servis aracı bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan 10 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

DHA | 27.02.2018 - 10:59..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Büyükçekmece D-100 karayolu üzerinde meydana gelen olayda,  engelli öğrencileri taşıyan 34 ADE 095 plakalı servis aracını kullanan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek yol ayrımındaki bariyerlere çarptı.

İstanbul'da servis aracı bariyerlere çarptı: 10 yaralı

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Bariyerlere saplanan araçta bulunan 10 öğrenci vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Kaza yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.  Yaralı öğrenciler, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Bariyerlere saplanan servis aracı çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Aracın kaldırılmasıyla yaşanan trafik yoğunluğu tekrar normale döndü.

İstanbul'da servis aracı bariyerlere çarptı: 10 yaralı



İstanbul'da servis aracı bariyerlere çarptı: 10 yaralı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Bahçeli: Hocalı'nın kanı yerde kalmıştır
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Hollanda soykırım suçlusu arıyorsa Hocalı’ya baksın." dedi.
150 metre takla atan araçtan yara almadan çıktı
Kocaeli'de, seyir halindeyken aracın hakimiyetini kaybeden şoförün, 150 metre boyunca takla attıktan sonra çarptığı servisin içindeki bir kişi yaralandı.
Konya'da FETÖ operasyonu: 15 gözaltı
Konya merkezli 8 ilde FETÖ/PDY operasyonunda örgüt üyelerine mahrem abilik yaptığı tespit edilen 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Bursa'da ByLock'tan 17 gözaltı
Bursa'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün haberleşme programı ByLock kullandıkları belirlenen 4'ü kadın 17 kişi gözaltına alındı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'li Kılıçaslan: Gerekirse HDP ile ittifak yapılır

CHP'li Kılıçaslan: Gerekirse HDP ile ittifak yapılır

174
Macron Afrin harekatının durmasını istedi

Macron Afrin harekatının durmasını istedi

184
AB, Zeytin Dalı Harekatı'ndan endişe duyuyor

AB, Zeytin Dalı Harekatı'ndan endişe duyuyor

172
Seçim ittifakı teklifi TBMM'de

Seçim ittifakı teklifi TBMM'de

101
Trump: Silahsız da olsam müdahale ederdim

Trump: Silahsız da olsam müdahale ederdim

21
Şenol Güneş'in Beşiktaşlı futbolcuları ateşleyen sözleri

Şenol Güneş'in Beşiktaşlı futbolcuları ateşleyen sözleri

64
İstanbul’un çöpü elektriğe dönüşüyor

İstanbul’un çöpü elektriğe dönüşüyor

43
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM