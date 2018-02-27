İstanbul'da servis aracı bariyerlere çarptı: 10 yaralı

Büyükçekmece D-100 karayolu üzerinde meydana gelen olayda, engelli öğrencileri taşıyan 34 ADE 095 plakalı servis aracını kullanan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek yol ayrımındaki bariyerlere çarptı.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Bariyerlere saplanan araçta bulunan 10 öğrenci vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Kaza yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı öğrenciler, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Bariyerlere saplanan servis aracı çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Aracın kaldırılmasıyla yaşanan trafik yoğunluğu tekrar normale döndü.