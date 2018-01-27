İstanbul'da sevgilisini öldüren Gürcü kadın intihar etti

İstanbul'un Şişli ilçesinde cinayet işleyen Gürcü asıllı bir kadın olayın ardından intihar etti. Adının Janet Xonelidze olduğu öğrenilen Gürcü kadın, sevgilisi Orhan Atıç'ı öldürdü.





GÜRCÜ KADIN CİNAYETİN ARDINDAN İNTİHAR ETTİ

Xonelidze ile erkek arkadaşı Orhan Atıç arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışma sırasında, Xonelidze, evde bulunan ruhsatsız tabancayı alarak Atıç'a ateş etti. Atıç, olay yerinde hayatını kaybederken, Janet Xonelidze, aynı tabancayı bu kez kendi başına dayayarak ateşledi.

Janet Xonelidze'nin aynı binada yaşayan kızı tabanca sesini duyar duymaz annesinin yaşadığı daireye koştu. Annesi ve Orhan Atıç'ın kanlar içinde yerde yattığını gören kadın, polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelerek incelemede bulunan sağlık ekipleri Xonelidze ile Atıç'ın ölmüş olduğunu tespit etti. Annesinin ölümü nedeniyle sinir krizleri geçiren kadını yakınları teselli etmeye çalıştı.