İstanbul'da Shakira önlemleri

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Ayşe Hür'den 13. Cumhurbaşkanı teorisi

Tarihçi yazar Ayşe Hür, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YSK tarafından yeni dönemin 1. Cumhurbaşkanı olarak tanımlanmasını 'uğursuzluğun giderilmesi' olarak yorumladı.