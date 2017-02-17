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İstanbul'da siber dolandırıcılık operasyonu

İstanbul'da düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 11'i tutuklandı.

17.02.2017 - 13:59
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İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında banka çalışanının da bulunduğu bir şebekenin 1 milyon kişiye ait kredi kartı, banka hesabı ve kimlik bilgilerini ele geçirip dolandırıcılık yaptığını tespit etti.

İstanbul'da siber dolandırıcılık operasyonu

13 MİLYON TL'LİK VURGUN YAPTILAR

Siber çete 3 yıl önce bir bankaya yerleştirdikleri casus elamanları aracılığıyla 1 milyon kişinin kart bilgilerini ele geçirdi. Beşiktaş'ta kiraladıkları lüks rezidansta kısa bir süre içerisinde 13 milyon TL'lik vurgun yaptı. Soruşturma savcısının dahi kart bilgilerini çalan 16 kişilik çete başarılı bir operasyonla çökertildi.

İstanbul'da siber dolandırıcılık operasyonu

16 KİŞİLİK SİBER ÇETE ÇÖKERTİLDİ

Siber polisi düzenlediği eş zamanlı operasyonda çete lideri Metin E., Mustafa B., Umut G., İsmail Y., Mert E., Damla K., Ozan Y., Rahime T., Hacı G., Harun D., Alper A., Kadir Y., Murat Ş., Dilara A., Fırat S. Ve Fulya K.'yı gözaltına aldı.

İstanbul'da siber dolandırıcılık operasyonu




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