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İstanbul'da siber dolandırıcılık operasyonu

Uluslararası ticaret yapan çok sayıda firmanın mail sistemlerine girip yazışmaları yönlendiren ve kendi banka hesaplarına ödeme yapılmasını sağlayan 5'i yabancı uyruklu 8 kişi tutuklandı.

AA | 26.10.2018 - 19:24..
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İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne başvuran bazı uluslararası firma yöneticileri, ticaret yaptıkları birçok şirkete ödemelerinin ulaşmadığını bildirerek, şikayetçi oldu.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

İhbar üzerine çalışma başlatan polis, bir suç örgütünün, söz konusu firmaların mail sistemlerine yasa dışı şekilde girip yazışmaları yönlendirdiğini ve kendi banka hesaplarını firma hesabı gibi göstermek suretiyle paraları aldıklarını tespit etti.

Teknik takip ve istihbarat çalışmasının ardından polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için 18 Ekim'de Bağcılar'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 5'i yabancı uyruklu 8 kişi gözaltına alındı.

1 MİLYON 416 BİN DOLAR HAKSIZ KAZANÇ

Adreslerde yapılan aramalarda, 20 bin dolar, 5 bin euro, 65 bin dolar değerinde 5 kolye ve 3 bileklik, 2 yüzük, 1 küpe, 3 lüks saat, 17 cep telefonu, 15 sim kart, 3 bellek, 4 diz üstü bilgisayar, 1 hafıza kartı ve 2 kelepçe ele geçirildi.
Zanlıların, söz konusu dolandırıcılık yöntemiyle 1 milyon 416 bin dolar haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 8 zanlı tutuklandı.

İstanbul'da siber dolandırıcılık operasyonu

İstanbul'da siber dolandırıcılık operasyonu

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