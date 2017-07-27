İstanbul'da şiddet gören kocayı, polis kurtardı

İhbarı alan polis, kadına şiddet uygulandığı düşüncesiyle eve gitti. Eve gittiklerinde büyük bir şoka uğrayan polis, şiddet görenin kadın değil de adam olduğunu gördü.

KOCASINA SALDIRDI

Alkol bağımlısı olduğu tespit edilen kadının kocasına saldırdığı tırnaklarıyla yaraladığı görüldü.

"KARIM İÇİP İÇİP BENİ DÖVÜYOR"

Şiddet gören ise "Karım içip içip beni dövüyor" diye yakındı. Polis Merkezi'ne götürülen karı-kocadan komşuları şikayetçi oldu. Tüm o anlar Show TV'nin kamerasına böyle yansıdı:

Karı-koca kavgası mahalleyi karıştırdı