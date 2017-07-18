taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.217
USD
3,5302
EURO
4,0526
ALTIN
140,11
PETR
48,3400

İstanbul'da şiddetli yağış

İstanbul'un bazı ilçelerinde gök gürültülü sağanak etkili olmaya başladı.

18.07.2017 - 02:20
  1. Haberler
  2. İç Haber

Kentin kimi bölgelerinde etkisini gösteren şiddetli yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

TRAFİKTE AKSAMALAR OLDU

Araç sürücüleri ve vatandaşlara zor anlar yaşatan sağanak, trafikte aksamalara da yol açtı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmamak için şemsiye ve naylon poşetlerle korunmaya çalıştı. Kimileri ise kapalı alanlara sığındı.

Silivri ilçesinde ise yağış özellikle sahilde yürüyüş yapan kişileri etkiledi. Yağış yüzünden sahil boyunca bazı yerlerde su birikintileri oluştuğu görüldü.
Gök gürültülü yağış zaman zaman çakan şimşeklerle devam ediyor.

İlginizi Çekebilir
Erdoğan ve Yıldırım Şehitler Abidesi'nin ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım, Beştepe'deki "15 Temmuz Şehitler Abidesi"ni ziyaret etti.
Triatlon sporcusu gencin cesedi 4 gün sonra bulundu
Çanakkale'de antrenmana gitmek için evinden çıkan 15 yaşındaki triatlon sporcusu Doğukan Varol'un cesedi Hamzaköy Sahili'nde bulundu.
Seymenlerden Kahraman'a sürpriz hediye
Meclis Tören Salonu'nda Meclis Başkanı İsmail Kahraman'a 'seymenlik beratı' verildi.
Atatürk Havalimanı apronunda ATM cihazı yandı
A-kapısında bulunan özel bir bankaya ait ATM cihazı yandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bora keskin nişancı tüfeğinin tanıtımı

Bora keskin nişancı tüfeğinin tanıtımı

39
Firari sanal kumar kralı Sivas'ta yakalandı

Firari sanal kumar kralı Sivas'ta yakalandı

3
Ukrayna'ya giden Türk tatilcinin talihsizliği

Ukrayna'ya giden Türk tatilcinin talihsizliği

13
Galata Kulesi, kırmızı beyaza büründü

Galata Kulesi, kırmızı beyaza büründü

8
Atatürk Havalimanı apronunda ATM cihazı yandı

Atatürk Havalimanı apronunda ATM cihazı yandı

1
Seymenlerden Kahraman'a sürpriz hediye

Seymenlerden Kahraman'a sürpriz hediye

2
Erdoğan ve Yıldırım Şehitler Abidesi'nin ziyaret etti

Erdoğan ve Yıldırım Şehitler Abidesi'nin ziyaret etti

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM