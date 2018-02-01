İstanbul'da silah kaçakçılarına baskın: 20 gözaltı

Bir ihbarı değerlendiren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, silah kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen kişileri yakın takibe aldı.

POLİS TAKİBE ALDI, EŞ ZAMANLI BASKIN YAPTI

İki ayrı soruşturma kapsamında, uzun süren teknik ve fiziki takibin ardından 24 Ocak tarihinde İstanbul, Kars ve Tekirdağ’da silah üretilen atölyelere eş zamanlı baskın düzenledi.

OPERASYONDA ELE GEÇENLER

Baskınlarda aralarında ‘Sig Sauer’ marka tabancanın da olduğu çeşitli marka ve modelde 32 tabanca, 10 adet ruhsatsız tüfek ve bu silahlara ait değişik çapta 2 bin 400 adet fişek, atölye içinde 2 adet matkap, 1 adet mengene, 275 adet ucu açılmış namlu ve silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İstanbul'da silah kaçakçılarına baskın VİDEO

20 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Silah kaçakçısı 20 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan silah kaçakçısı 20 kişi, bu sabah Çağlayan’da bulunan Adalet Sarayı’na sevk edildi.