İstanbul'da silah kaçakçısı şebekeye operasyon

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir organize suç örgütünün yasa dışı olarak atölyelerde ürettikleri silahları piyasaya sürdüklerini belirledi.

3 GÖZALTI

Söz konusu şebekeye yönelik dün gece Esenyurt ve Zeytinburnu'nda eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 3 kişiyi gözaltına aldı.

36 TABANCA ELE ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda, el yapımı olduğu belirlenen 36 tabanca, 43 şarjör, 80 tabanca namlusu ve 192 icra yayı, 26 tabaca kutusu, 2 kabza, farklı çaplarda 51 mermi ve tabanca üretiminde kullanılan çeşitli makine ile ekipmanlar ele geçirildi.