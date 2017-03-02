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İstanbul'da silah kaçakçısı şebekeye operasyon

İstanbul'da silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çok sayıda silah ele geçirildi.

02.03.2017 - 14:26
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  2. İç Haber

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir organize suç örgütünün yasa dışı olarak atölyelerde ürettikleri silahları piyasaya sürdüklerini belirledi.

3 GÖZALTI

Söz konusu şebekeye yönelik dün gece Esenyurt ve Zeytinburnu'nda eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 3 kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul'da silah kaçakçısı şebekeye operasyon

36 TABANCA ELE ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda, el yapımı olduğu belirlenen 36 tabanca, 43 şarjör, 80 tabanca namlusu ve 192 icra yayı, 26 tabaca kutusu, 2 kabza, farklı çaplarda 51 mermi ve tabanca üretiminde kullanılan çeşitli makine ile ekipmanlar ele geçirildi.

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