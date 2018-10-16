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İstanbul’da silahlı banka soygunu

Sancaktepe’de bir banka şubesine giren silahlı 2 kişi, yaklaşık 20 bin lira alarak kayıplara karıştı.

İHA | 16.10.2018 - 22:56..
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İnönü Mahallesi Aşık Veysel Caddesindeki bir banka şubesine giren silahlı 2 kişi 20 bin lira alarak kayıplara karıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi gönderildi. Polis ekipleri bankanın çevresine emniyet şeridi çekerek önlem aldı. Olay yerine gelen özel harekat polisleri çalışmalara destek verirken olay yeri inceleme ekipleri de bankada çalışma başlattı.

Bankanın kepenklerini indiren polis ekipleri, incelemelerinin ardından banka şubesinden ayrıldı.

Polis ekipleri soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.

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