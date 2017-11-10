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İstanbul'da silahlı kavga: 5 yaralı

İstanbul Maltepe'de grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

10.11.2017 - 02:08
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Maltepe'deki bir kafede çıkan silahlı kavgada 1 kişi darp edilirken, 1'i ağır 5 kişi de silahla yaralandı.

YARALILAR HASTANELERE KALDIRILDI

Olay; Maltepe, Başıbüyük Mahalesi'nde gece saat 23:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emek Caddesi üzerinde bulunan bir kafede oturan grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir anda büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 1 kişi darp ile, 5 kişi de silahla çeşitli yerlerinden yaralandı.

İstanbul'da silahlı kavga: 5 yaralı

Kafe çalışanları durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları çevre hastanelere kaldırdı.

2 LÜKS ARAÇ DA İNCELENİYOR

Polis ekipleri, olayın yaşandığı kafe ve çevresinde güvenlik önlemi alırken, olay yeri incelemesi yaptı. Yerdeki boş kovanları tek tek numaralandıran polis ekipleri, kafenin güvenlik kamera görüntülerini de incelemeye aldı. Polis ekiplerinin olay yerinde bulunan 2 lüks araçta da inceleme yaptığı görüldü.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kavganın çıkış sebebinin araştırırken, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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