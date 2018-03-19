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İstanbul'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi öldü

İstanbul'un Şişli ilçesinde Akın Şahin isimli bir kişi, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

AA | 19.03.2018 - 05:46..
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Mecidiyeköy Mahallesi Yaşarbey Sokak'ta bir apartmanın üçüncü katında yaşayan Akın Şahin, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Silahla yaralanan Şahin hayatını kaybetti.

İstanbul'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi öldü

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Şahin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Binanın çevresinde güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından Şahin'in cesedi otopsi yapılmak üzere çevredeki bir hastanenin morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İstanbul'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi öldü

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