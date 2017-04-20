İstanbul'da silahlı soygun

Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Cezire televizyonunda AGİT'in referandum sonuçları için görevlendirdiği temsilcileri eleştirdi.

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ABD BM Daimi Temsilcisi: Kuzey Kore ile savaş istemiyoruz

Nikki Haley, Kuzey Kore'nin füze denemeleri nedeniyle artan gerginliğin önlemesinin yine bu ülkeye bağlı olduğunu söyledi.