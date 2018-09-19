İstanbul'da simide zam geldi

1 Başkan Erdoğan Gaziler Günü Töreni'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan Gaziler Günü Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

2 Ahmet Şık Euro 2024'ün Türkiye'ye verilmemesine çalışıyor HDP'nin Milletvekili Ahmet Şık, Türkiye'nin uluslararası organizasyon olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaması için kara propaganda çalışmaları yürütüyor.

3 Bedelli askerlik yapacakları bekleyen eğitim Bedelli askerlik için yapılan düzenlemeler ve celp dönemleri açıklanmaya devam ederken, ilk giden askerlerden biri, verilen eğitim konusunda paylaşımda bulundu.

4 Bedelli askerlik yapacaklara tavsiyeler Daha önce böyle bir deneyim yaşamadığınız için doğal olarak aklınızda çok fazla soru işareti var. Ama yapmanız gerekenler basit: Haberimizi okuyun.

5 Hulusi Akar: 45 günde 366 terörist öldürüldü Milli Savunma Bakanı Akar, "İdlib gözlem noktalarındaki faaliyetlerimiz Rusya ile koordineli bir şekilde devam ediyor" dedi.

6 İlkokul öğrencilerine oyunla iç içe beden eğitimi dersi Milli Eğitim Bakanlığıncagüncellenen oyun ve fiziki etkinlikler dersi, yeni eğitim öğretim döneminden itibaren beden eğitimi ve oyun adıyla, ilkokullarda tüm sınıf düzeylerinde uygulanacak.