İstanbul'da simide zam geldi

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) Başkanı Faik Yılmaz, Oda'nın yüzde 50'lik zam talebi olduğunu belirterek, "Simide 25 kuruşluk zamma onay verdik. 5 yıldır zam talepleri vardı. Bundan sonra her yılın başında fiyatlara düşük oranlarda artış söz konusu olacak" dedi.
Zam kararı Pazartesi gününden itibaren uygulanacak.
1.75 OLDU
İstanbul Simitçiler Odası Başkanı Ali Yücel de "İstanbul'da Simitçiler Odası olarak tüm kalem ürünlere 25 kuruşluk zam yaptık. Vatandaşın günlük aldığı simit fiyatı 1.50 TL'den 1.75 TL'ye çıktı" dedi.