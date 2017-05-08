Kokoreç, işkembe, uykuluk gibi çok bilinen bir yiyecek olmasa da şırdanın da seveni oldukça fazla.

Adana'ya has olan bu sakatatı pekala İstanbul'da da bulabilirsiniz.

ŞIRDAN HAYVANIN NERESİNDEN YAPILIR

Şekil olarak bazılarına itici gelen şırdan aslında koyunun 4 midesinden biri. Buranın temizlenip içine pirinç doldurulması ve dikilmesi sonucu hazırlanan şırdan sıcak olarak servis edilip kimyonla yenilmesi tavsiye edilir.

Peki İstanbul'da şırdan nerede var? İşte size o liste;

1- Adanalı Şırdancı Yekta

Barbaros Mahallesi, Atatürk Sokak, No 26, Ataşehir, İstanbul

2-Murat Kelle Paça Salonu

Katip Mustafa Çelebi Mahallesi, İstiklal Caddesi, Büyük Parmakkapı Sokak, No 5/A, Beyoğlu, İstanbul

3-Meşhur Adana Şırdancısı

Küçükyalı Mahallesi, Bağdat Cad. 157/E, 34840 Maltepe/İstanbul