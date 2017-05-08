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İstanbul'da şırdan nerede var

Adana'ya has bir sakatat olan şırdanı İstanbul'da da yiyebileceğiniz yerler var.

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Kokoreç, işkembe, uykuluk gibi çok bilinen bir yiyecek olmasa da şırdanın da seveni oldukça fazla.

Adana'ya has olan bu sakatatı pekala İstanbul'da da bulabilirsiniz.

ŞIRDAN HAYVANIN NERESİNDEN YAPILIR

Şekil olarak bazılarına itici gelen şırdan aslında koyunun 4 midesinden biri. Buranın temizlenip içine pirinç doldurulması ve dikilmesi sonucu hazırlanan şırdan sıcak olarak servis edilip kimyonla yenilmesi tavsiye edilir.

İstanbul'da şırdan nerede var

Peki İstanbul'da şırdan nerede var? İşte size o liste;

1- Adanalı Şırdancı Yekta
Barbaros Mahallesi, Atatürk Sokak, No 26, Ataşehir, İstanbul

İstanbul'da şırdan nerede var

2-Murat Kelle Paça Salonu
Katip Mustafa Çelebi Mahallesi, İstiklal Caddesi, Büyük Parmakkapı Sokak, No 5/A, Beyoğlu, İstanbul

İstanbul'da şırdan nerede var

3-Meşhur Adana Şırdancısı
Küçükyalı Mahallesi, Bağdat Cad. 157/E, 34840 Maltepe/İstanbul

İstanbul'da şırdan nerede var

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