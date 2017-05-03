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İstanbul'da Şirinevler Meydanı'nı arılar bastı

İstanbul'un en işlek meydanlarından Şirinevler Meydanı'nda bir simit tezgahını basan arılar ilginç görüntüler oluşturdu.

03.05.2017 - 12:44
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DF

Bahçelievler Şirinevler meydanında bulunan bir simit tezgahını öğle saatlerinde arılar bastı. Binlerce arı biranda simit tezgahını sarınca vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı. Bu sırada meydanda bulunan vatandaşlar da arılardan dolayı zor anlar yaşadı.

BELEDİYE EKİPLERİ ÖZEL KIYAFETLE GELDİ

Çevrede bulunan zabıta ekipleri durumu hemen belediye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen arıcılar özel kıyafetlerini giyerek arıları topladı.

"ANA KRALİÇE BURADAYDI"

Yaşanan bu anlar ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi. Simit tezgahının sahibi Servet Ocak, “Ana kraliçe ve diğerleri hepsi buraya geldi. Sonra belediye ekipleri geldi ve hepsini götürdü. Ama bir tane daha ana kraliçe var onunla beraber biraz daha kaldı. İnşallah o arılar yerine ulaşır yoksa çok üzülürüm” dedi.

İstanbul'da Şirinevler Meydanı'nı arılar bastı

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