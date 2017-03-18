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İstanbul'da soygun girişimi: Kuyumcu kalp krizi geçirdi

Ataşehir'deki kuyumcu soygunu girişimi sırasında kalp krizi geçiren esnaf Adil Bozdemir, hayatını kaybetti.

18.03.2017 - 14:03
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İstanbul Ataşehir'deki kuyumcuya yönelik soygun girişimini sırasında, esnaf Adil Bozdemir, kalp krizi geçirdi.

Bozdemir, hastaneye kaldırıldığı sırada yaşamını yitirdi.

YARALILAR VAR

Öte yandan, olayda yaralananlar Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

İstanbul'da soygun girişimi: Kuyumcu kalp krizi geçirdi

SOYGUNCULARIN ARACI BULUNDU

Soyguncuların kullandığı minibüs, Serhat Paşa Mahallesi G-77 Sokak'ta camları kırık ve terk edilmiş vaziyette bulundu.

Kaçan soyguncuların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İstanbul'da soygun girişimi: Kuyumcu kalp krizi geçirdi

KAR MASKELİ 4 SOYGUNCU

Silahlı ve kar maskeli 4 soyguncu, Yeni Çamlıca Mahallesi Dursunbey Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanına gelmişti. Soyguncular, dükkan sahibinin direnmesi üzerine silahla ateş açmış, olayda dükkan sahibi ile yoldan geçen bir kişi yaralanmıştı. Olay sırasında, esnaf Adil Bozdemir kalp krizi geçirmişti.

İstanbul'da soygun girişimi: Kuyumcu kalp krizi geçirdi

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