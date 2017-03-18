İstanbul'da soygun girişimi: Kuyumcu kalp krizi geçirdi

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Levent Üzümcü yine nefret kustu

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İzdivaç programlarının sakıncalı olduğunu söyleyen Bakan Veysel Eroğlu, programların milletin değerlerini bozduğunu söyledi.

16 Nisan'da yapılacak referandum için sahalara inen MHP Lideri'nin ilk durağı Elazığ oldu.

İranlı turistler Van'a akın etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail savaş uçaklarının dün sabah Suriye'ye düzenlediği hava saldırısı düzenlediğini kabul etti.

Zeynep Kartal, 30 kıyafetten oluşan ve “Constance” adını verdiği koleksiyonunu Bakü'de görücüye çıkardı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Yenimahalle’de Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde konuştu.

1 Trump'ın esprisi Merkel'i şaşırttı İkili görüşmede Merkel'in elini sıkmayan Trump, bir de telekulak esprisiyle Merkel'e ters köşe yaptı.

2 Paris'te iki terör saldırısı birden yaşandı Paris'te üst üste düzenlenen saldırılarda 1 polis yaralanırken 1 teröristin öldürüldüğü bildirildi.

3 Çanakkale Köprüsü'nün yapımına hayır diyenler var Türkiye'nin mega projelerine karşı takoz olmaya çalışanlar, Çanakkale Köprüsü'nün temel atma gününde yine ortaya çıktı.

4 Aykut Kocaman'dan sevinmedi diyenlere: Kepazelik Aykut Kocaman, Fenerbahçe maçında attıkları golden sonra sevinmemesini eleştirenlere sert bir dille cevap verdi.

5 Ömer Halisdemir ve Fethi Sekin'in kardeşi buluştu Yaptıkları kahramanlıklarla milletin gönlüne taht kuran iki yiğidin kardeşi Çanakkale'nin yıl dönümünde bir araya geldi.

6 Fransız bakanın eflatun çorapları G-20 zirvesi aile foroğraflarında en çok dikkati çeken, Fransa Maliye Bakanı Sapin'in parlak eflatun çorapları oldu.