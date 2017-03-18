İstanbul'da soygun girişimi: Kuyumcu kalp krizi geçirdi

İstanbul Ataşehir'deki kuyumcuya yönelik soygun girişimini sırasında, esnaf Adil Bozdemir, kalp krizi geçirdi.
Bozdemir, hastaneye kaldırıldığı sırada yaşamını yitirdi.
YARALILAR VAR
Öte yandan, olayda yaralananlar Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
SOYGUNCULARIN ARACI BULUNDU
Soyguncuların kullandığı minibüs, Serhat Paşa Mahallesi G-77 Sokak'ta camları kırık ve terk edilmiş vaziyette bulundu.
Kaçan soyguncuların yakalanması için çalışmalar sürüyor.
KAR MASKELİ 4 SOYGUNCU
Silahlı ve kar maskeli 4 soyguncu, Yeni Çamlıca Mahallesi Dursunbey Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanına gelmişti. Soyguncular, dükkan sahibinin direnmesi üzerine silahla ateş açmış, olayda dükkan sahibi ile yoldan geçen bir kişi yaralanmıştı. Olay sırasında, esnaf Adil Bozdemir kalp krizi geçirmişti.