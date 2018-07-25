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İstanbul'da su baskını

Yoğun yağış nedeniyle İstanbul'da tramvay ve Havalimanı-Yenikapı metro hattında seferler durdu. Ayrıca Vatan Caddesi'nde mahsur kalan araçlara müdahale ediliyor.

Haber Merkezi | 25.07.2018 - 16:57..
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İstanbul'daki yoğun yağış metro ve tramvay seferlerini etkiliyor.

Bayrampaşa'daki su baskınları nedeniyle Yenikapı - Atatürk Havalimanı metro hattında Bayrampaşa - Yenikapı durakları arası seferler durdu. Ayrıca tramvay seferleri de aksadı.

METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

Metro İstanbul'dan yaplan açıklamada "Yoğun hava yağışı nedeniyle Tramvay Hatlarımızda ve M1 Havalimanı-Yenikapı Hattımızda seferlerde gecikmeler yaşanmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi.

OTOBÜS HATLARI ÜCRETSİZ

İBB, sefer yapılamayan bölgedeki otobüs hatlarının ücretsiz olarak hizmet verdiğini duyurdu.

İŞ MAKİNELERİ MÜDAHALE EDİYOR

Vatan Caddesi'nde de mahsur kalan araçlar var. Vatandaşlar araçların üzerine çıktı. Bölgede trafik durdu.

Mahsur kalan araçlara iş makineleriyle müdahale ediliyor.

İstanbul'da su baskını, metro seferleri durdu VİDEO

İstanbul'da su baskını

İstanbul'da su baskını

İstanbul'da su baskını

İstanbul'da su baskını


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