İstanbul'da su baskını

1 Galatasaray'da Sinan Gümüş'e zam yapılacak Galatasaray yönetimi, yıllık 650 bin euroya oynayan Sinan Gümüş'e gelecek sezon için zamlı bir yeni sözleşme teklif edecek.

2 Real Madrid kaleyi Lloris'e emanet etmek istiyor La Liga ekiplerinden Real Madrid, Dünya Kupası'nda çok iyi bir performans ortaya koyan Fransız kaleci Hugo Lloris'i transfer etmek için Tottenham'a 70 milyon euro teklifte bulunacak.

3 Terörle mücadele yasası Meclis'ten geçti Terörle mücadelede güvenlik güçlerinin ve yargının elini güçlendiren, bir yandan da toplantı ve gösteri yürüyüşü özgürlüğünü genişleten kanun teklifi yasalaştı.

4 Üçüncü Havalimanı çevresine yabancı yatırımcı ilgisi 29 Ekim'de hizmete girmesi planlanan Üçüncü Havalimanı çevresine yabancı yatırımcılar ilgi gösteriyor.

5 Yardım istemeyen Yunan suçlama yapıyor Yunanistan'ın önde gelen gazeteleri, Türk düşmanlığı yapmaya devam ediyor. Yardım talebini reddeden Yunan hükümeti hava sahası ihlaliyle suçlamalarda bulunuyor.

6 Rafet El Roman 20'lik sevgili haberlerini yalanladı Çapkınlığıyla akıllara kazınan Rafet El Roman'ın, öpüşürken kameralara yakalandığı kadın sevgili olmadıklarını söyleyerek, "Açıdan dolayı öyle çıkmış." dedi.