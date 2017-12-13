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İstanbul'da şüpheli araçtan bomba çıktı

İstanbul Bahçelievler'de şüpheli araçta bomba bulundu. Sokağa giriş güvenlik nedeniyle kapatılırken, 1 kişi gözaltına alındı.

DHA | 13.12.2017 - 17:43..
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Bahçelievler'de kapalı kasa minibüste patlayıcı madde olduğu yönünde ihbar üzerine polis alarma geçti. Aracın bulunduğu sokak emniyet şeridiyle kapatıldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedildi.

BOMBA UZMANLARI OLAY YERİNE GELDİ

Terörle Mücadele Şubesi ve Bahçelievler Emniyet Müdürlüğü ekipleri de geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay yerine gelen bomba uzmanı polis, özel kıyafetini giyerek araçta inceleme yaptı.

İstanbul'da şüpheli araçtan bomba çıktı

BOMBA PATLATILDI

Araçta zaman zaman fünye ile kontrollü patlatma yapıldı. Araçta bulunan malzemeler indirilerek incelemeden geçirildi. Yaklaşık 2,5 saat incelenen şüpheli araçta bomba bulunduğu öğrenildi.

İstanbul'da şüpheli araçtan bomba çıktı VİDEO

İstanbul'da şüpheli araçtan bomba çıktı

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bir kişi gözaltına alınırken şüpheli araç çekiciyle olay yerinden götürüldü.

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