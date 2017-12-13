İstanbul'da şüpheli araçtan bomba çıktı

Bahçelievler'de kapalı kasa minibüste patlayıcı madde olduğu yönünde ihbar üzerine polis alarma geçti. Aracın bulunduğu sokak emniyet şeridiyle kapatıldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedildi.

BOMBA UZMANLARI OLAY YERİNE GELDİ

Terörle Mücadele Şubesi ve Bahçelievler Emniyet Müdürlüğü ekipleri de geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay yerine gelen bomba uzmanı polis, özel kıyafetini giyerek araçta inceleme yaptı.

BOMBA PATLATILDI

Araçta zaman zaman fünye ile kontrollü patlatma yapıldı. Araçta bulunan malzemeler indirilerek incelemeden geçirildi. Yaklaşık 2,5 saat incelenen şüpheli araçta bomba bulunduğu öğrenildi.

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1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bir kişi gözaltına alınırken şüpheli araç çekiciyle olay yerinden götürüldü.