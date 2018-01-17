İstanbul'da sürücülere 1 milyon 500 bin ceza uygulandı

İstanbul Şehiriçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent trafiğini düzenlemek ve araç yoğunluğunu azaltmak amacıyla çalışmalarını 24 saat boyunca aralıksız sürdürüyor.

TRAFİK İHLALLERİNE CEZA YAĞDI

İstanbul'un 39 ilçesinde denetimlerini kesintisiz sürdüren trafik ekipleri, kural ihlali yapan sürücülere ceza işlemi uyguluyor.

AA muhabirinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün istatistik verilerinden derlediği bilgilere göre, 1 Ocak ile 31 Aralık 2017 arasında, polis sorumluluk bölgesinde trafik ekiplerince kurallara uymayan araç sürücülerine, 1 milyon 475 bin 308 trafik cezası kesildi. Buna göre, İstanbul’da 2017 yılında sürücülere günde ortalama 4 bin 41 ceza yazıldı.

PARK YASAĞI İLK SIRADA

İstanbul’da 2017 yılında trafik ekipleri tarafından kural ihlali yapan sürücülere kesilen cezaların ilk sırasında "park yasağı" yer aldı.

Bu kurala uymayan 400 bin 166 sürücüye trafik cezası kesildi. İkinci sırada olan "hız kurallarına uymamak"tan 145 bin 770 sürücüye, "trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemelerine uymamaktan" ise 128 bin 130 sürücüye ceza yazıldı.