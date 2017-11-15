İstanbul'da suya indirim

Antalya'da 10 yaşındaki kıza tecavüz eden ve 90 yılla yargılanırken serbest kalan sanık hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, havadan ve karadan operasyonlarla terör örgütü PKK'ya nefes aldırmıyor.

Washington'da bir markete giren hırsız, kadınların müdahalesi sayesinde soygunu gerçekleştiremedi.

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Paris iklim anlaşması bazı ülkelere ayrıcalık tanıyacak

İklim temizliği açısından önemli bir fırsat olan Paris İklim Anlaşması, bazı ülkelere imtiyaz sağlayacak.