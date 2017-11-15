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İstanbul'da suya indirim
İBB açıkladı: İstanbul'da su fiyatında yüzde 5 indirim yapıldı.
15.11.2017 - 18:34
Haberler
Ekonomi
İBB; "İstanbul'da su fiyatında yüzde 5 indirim yapıldı."
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