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İstanbul’da taksici dehşeti kamerada

İstanbul Ümraniye’de taksi şoförü, kavga ettiği kadın yolcusunu bacağından tutarak dışarıya attı. Yerden kalkan kadın ve yoldan geçen bir kişi taksiye yumruk ve tekme attı, taksici kaçtı.

İHA | 22.05.2018 - 09:55..
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İstanbul’da taksici dehşeti kamerada

Dün saat 18.00 sıralarında Ümraniye İstiklal Mahallesi’nde, cadde üzerinde kadın yolcuyla beraber seyir halinde olan taksi şoförü araçta tartışmaya başladı.

KADINI BACAKLARINDAN TUTUP DIŞARI ATTI

Tartışmanın uzamasıyla sinirlenen taksi şoförü aracını durdurarak, arka koltukta oturan kadını bacağından tutarak dışarıya attı.

Neye uğradığını şaşıran kadın yere düşüp vücudunu çarptıktan sonra ayağa kalktı. O esnada şoför ise aracına binerek kaçmaya çalıştı.

İstanbul’da taksici dehşeti kamerada ViDEO

YUMRUK VE TEKME ATTILAR

Yerden kalkan kadınla birlikte çevredeki bir vatandaş kaçan şoförün aracına yumruk ve tekme attı. O dehşet anları ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul’da taksici dehşeti kamerada

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