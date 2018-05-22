Dün saat 18.00 sıralarında Ümraniye İstiklal Mahallesi’nde, cadde üzerinde kadın yolcuyla beraber seyir halinde olan taksi şoförü araçta tartışmaya başladı.
KADINI BACAKLARINDAN TUTUP DIŞARI ATTI
Tartışmanın uzamasıyla sinirlenen taksi şoförü aracını durdurarak, arka koltukta oturan kadını bacağından tutarak dışarıya attı.
Neye uğradığını şaşıran kadın yere düşüp vücudunu çarptıktan sonra ayağa kalktı. O esnada şoför ise aracına binerek kaçmaya çalıştı.
İstanbul’da taksici dehşeti kamerada ViDEO
YUMRUK VE TEKME ATTILAR
Yerden kalkan kadınla birlikte çevredeki bir vatandaş kaçan şoförün aracına yumruk ve tekme attı. O dehşet anları ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.