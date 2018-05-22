İstanbul’da taksici dehşeti kamerada

1 Üniversitede Kıraathane Okuma Evi Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde Kıraathane Okuma Evi açıldı.

2 Hindistan’da Nipah virüsü: 10 ölü Hindistan’da meyve yarasalarının taşıdığı Nipah virüsü yüzünden 10 kişi hayatını kaybetti, 90’dan fazla kişi karantina altına alındı.

3 FETÖ şüphelisi 9 pilot itirafçı oldu TSK'daki kripto FETÖ üyelerinin tespit edilmesi için yürütülen ankesörlü telefon soruşturması kapsamında gözaltına alınan, Hava Kuvvetleri Komutanlığı eski personeli 56 şüpheliden 9'u itirafçı oldu.

4 DGM hakimi Tanju Güvendiren SP'den aday oldu Saadet Partisi'nin YSK'ya teslim ettiği milletvekili adaylarının listesinde, Refah Partilileri tutuklayan eski DGM hakimi Tanju Güvendiren'in olması dikkat çekti.

5 Temizlik yapan kadın 40 bin lirayı çöpe attı Kırıkkale'de bir kadının evde temizlik yaptığı sırada yanlışlıkla çöpe attığı 40 bin 600 lira, polis ekipleri tarafından bulundu.

6 İstanbul'da taksiciyle minibüsçü kavga etti Bir taksi şoförü ve minibüs şoförü arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı başlayan kavgada yumruklar konuştu.