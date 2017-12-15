İstanbul'da taksilere denetim

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, İran'ın Yemen'de Husilere füze tedarik ederek uluslararası hukuku ihlal ettiğini ortaya koyduğunu savundu.

AB üyeleri Kudüs için iki devletli çözüm istedi

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YPG ABD'nin kendilerini terk etmesinden korkuyor

ABD'nin Orta Doğu'da oynadığı ikili oyunlar, bölgedeki 'en büyük' müttefiği olan YPG'yi de endişeye sürükledi. Fransız haber ajansı AFP'ye göre teröristler, ABD tarafından terk edilmekten korkuyor.