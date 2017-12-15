İstanbul'da taksilere denetim

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde; ilçe emniyet müdürlükleri ile Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Foto Film Şube Müdürlüğü personelinin katılımıyla 69 noktada 300 ekiple denetim gerçekleştirildi.
TAKSİLER "ZORRO" İLE ARANDI
Denetimlerde, ekipler taksileri durdurup sürücü ile yolcuları GBT kontrolünden geçirdi ve üst araması yaptı. Taksiler de didik didik arandı.
Fatih Milet Caddesi üzerinde kurulan denetleme noktasında özel eğitimli narkotik köpeği 'Zorro' kullanıldı.