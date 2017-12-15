taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
109.567
USD
3,8624
EURO
4,5579
ALTIN
156,17
PETR
63,4000

İstanbul'da taksilere denetim

69 noktada gerçekleştirilen denetimlere bin 200 polis katıldı.

DHA | 15.12.2017 - 15:27..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde; ilçe emniyet müdürlükleri ile Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Foto Film Şube Müdürlüğü personelinin katılımıyla 69 noktada 300 ekiple denetim gerçekleştirildi.

İstanbul'da taksilere denetim

TAKSİLER "ZORRO" İLE ARANDI

Denetimlerde, ekipler taksileri durdurup sürücü ile yolcuları GBT kontrolünden geçirdi ve üst araması yaptı. Taksiler de didik didik arandı.

Fatih Milet Caddesi üzerinde kurulan denetleme noktasında özel eğitimli narkotik köpeği 'Zorro' kullanıldı.

İstanbul'da taksilere denetim

İlginizi Çekebilir
Dolandırılmaktan son anda güvenlik ve polis kurtardı
Niğde'de bir kişi, banka güvenlik görevlisi ile polisler sayesinde 20 bin lirasını dolandırıcılara kaptırmaktan son anda kurtuldu.
Bitlis'te PKK sığınağından güneş paneli çıktı
Tatvan ilçesi kırsal kesiminde jandarmanın yürüttüğü operasyonda, terör örgütüne ait 13 mevzi ve 10 sığınakta mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Tokat'ta yangın: 3 çocuk hayatını kaybetti
Tokat'ta bir köy evinde çıkan yangında 3 çocuk hayatını kaybetti.
Diyarbakır'daki tacizci için özel ekip kuruldu
Suriye uyruklu E.X. adlı kadının iki çocuğunun yanında taciz edilmesiyle ilgili görüntülerin ortaya çıkmasından sonra polis harekete geçti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
HDP'li Kerestecioğlu'nun SİHA tepkisi: Dehşete kapıldım

HDP'li Kerestecioğlu'nun SİHA tepkisi: Dehşete kapıldım

361
Berat Albayrak'tan 'cemaat' açıklaması

Berat Albayrak'tan 'cemaat' açıklaması

396
Esenyurt Belediye Başkanı Kadıoğlu istifa etti

Esenyurt Belediye Başkanı Kadıoğlu istifa etti

231
FETÖ'nün örgüt mensuplarına verdiği talimat yazısı

FETÖ'nün örgüt mensuplarına verdiği talimat yazısı

97
Nikki Haley BM'ye İran füzelerini kanıt olarak sundu

Nikki Haley BM'ye İran füzelerini kanıt olarak sundu

172
AB üyeleri Kudüs için iki devletli çözüm istedi

AB üyeleri Kudüs için iki devletli çözüm istedi

51
YPG ABD'nin kendilerini terk etmesinden korkuyor

YPG ABD'nin kendilerini terk etmesinden korkuyor

113
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM