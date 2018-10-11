İstanbul’da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 27 gözaltı

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası bir kaçakçılık şebekesinin yurt dışına tarihi eser kaçıracağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile yürütülen soruşturma kapsamında, eş zamanlı operasyon düzenleyen Kaçakçılıkla Polisi, aralarında Atatürk Havalimanı’nda yer hizmetleri veren özel bir şirketin yönetim kurulu başkanın da bulunduğu 27 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

İstanbul’da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu VİDEO





PAHA BİÇİLEMEYEN ESERLERE EL KONULDU



Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çeşitli medeniyetlere ait çok sayıda tarihi eserin yurt dışına çıkarılmak üzereyken ele geçirildiği belirtildi. Eserlerin arkeolojik açıdan paha biçilemez nitelikte olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlıların polisteki sorguları devam ediyor.