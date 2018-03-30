İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

1 Evde eğitim Enes'in yüzünü güldürüyor Şırnak'ın Silopi ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki spina bifida hastası Enes Nart, Milli Eğitim Bakanlığınca uygulanan evde eğitim hizmeti sayesinde eğitimini sürdürmenin sevincini yaşıyor.

2 Nobel Ödüllü Malala Yusufzay Pakistan'da Nobel Barış Ödülü sahibi Malala, 2012'de uğradığı Taliban saldırısından bu yana ilk kez ülkesi Pakistan'a geldi - Malala, Başbakan Abbasi tarafından kabul edildi.

3 Vefatının 62.’nci yıldönümünde Mithat Cemal Kuntay ve Üç İstanbul Kitap Ayracı olarak, Mithat Cemal Kuntay’ı tek romanı ve en önemli eseri Üç İstanbul ile anıyoruz…

4 Domalan mantarı rağbet görüyor Elazığ'ın Baskil ilçesinde bahar aylarında görülen domalan mantarı kilogramı 80 liradan satılmasına rağmen ilgi görüyor.

5 Bayburt'ta 8 kişinin öldüğü kazayla ilgili 2 gözaltı 8 kişinin öldüğü kazayla ilgili yol yapım çalışmasını yürüten yüklenici firmada görevli 2 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

6 Taşerondan kadroya geçenlere yüzde 10 zam Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, taşerona kadro sürecinin 2 Nisan'da sona ereceğini belirterek, bu süreçte kadroya geçenlere yüzde 10 zam yapılacağını duyurdu.