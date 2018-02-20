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İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığına baskın

Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih'te bir otelde tarihi eser kaçakçıları olduğunu tespit ederek çalışma başlattı.

İHA | 20.02.2018 - 22:21..
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Fatih'te tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda ‘alıcı’ kılığında kaçakçılarla pazarlığa giren polis, Helenistik döneme ait 2 bin 200 yıllık tarihi taç ve altın objeler ele geçirdi.

İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığına baskın

1 MİLYON DOLARLIK OPERASYON

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih'te bir otelde tarihi eser kaçakçıları olduğunu tespit ederek çalışma başlattı. belirledi. Çalışmak kapsamında kaçakçıların telefon numaralarına ulaşan emniyet güçleri, şüphelilere ‘alıcı’ kılığında ulaştı.

Kıraathane işlettiği tespit edilen zanlı, tarihi eserler karşılığında 1 milyon ABD doları para istedi. Kaçakçılık polisi, ‘müşteri’ kılığında pazarlık yaparak fiyatı 500 bin dolara kadar düşürerek anlaşma sağladı.

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