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İstanbul'da tatil dönüşü trafik yoğunluğu yaşandı

19 Mayıs tatilinin hafta sonu tatiliyle birleşmesini fırsat bilen vatandaşlar, dönüş yolunda İzmit TEM otoyolunda yoğunluğa neden oldu.

22.05.2017 - 08:34
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Hafta sonunun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile birleşmesiyle 3 günlük tatili fırsat bilen vatandaşlar, dönüş yolunda İzmit TEM otoyolunda yoğunluk oluşturdu.

İstanbul'da tatil dönüşü trafik yoğunluğu yaşandı

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Çeşitli kentlerde tatilini geçiren vatandaşların dönüşe geçmesiyle TEM otoyolunun İzmit Bekirdere rampasında İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları meydana geldi.

Bazı kamyon ve tırların, yoğunluk nedeniyle emniyet şeridi ve dinlenme tesislerinde beklediği görüldü.

İstanbul'da tatil dönüşü trafik yoğunluğu yaşandı

İstanbul'da tatil dönüşü trafik yoğunluğu yaşandı

TEM otoyolunun Ankara istikametinde ise trafik akışında aksama yaşanmadığı gözlendi.

İstanbul'da tatil dönüşü trafik yoğunluğu yaşandı

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