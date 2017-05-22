İstanbul'da tatil dönüşü trafik yoğunluğu yaşandı

Hafta sonunun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile birleşmesiyle 3 günlük tatili fırsat bilen vatandaşlar, dönüş yolunda İzmit TEM otoyolunda yoğunluk oluşturdu.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Çeşitli kentlerde tatilini geçiren vatandaşların dönüşe geçmesiyle TEM otoyolunun İzmit Bekirdere rampasında İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları meydana geldi.

Bazı kamyon ve tırların, yoğunluk nedeniyle emniyet şeridi ve dinlenme tesislerinde beklediği görüldü.



TEM otoyolunun Ankara istikametinde ise trafik akışında aksama yaşanmadığı gözlendi.



