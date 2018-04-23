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İstanbul'da termometreler 26 dereceyi gördü

İstanbul'da hava sıcaklığı 26,3 dereceye ulaştı.

DHA | 23.04.2018 - 15:28..
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İstanbul'da bugün sıcaklıklar hissedilir şekilde arttı. Eyüp ve Çekmeköy'de saat 14.00'da hava sıcaklığı 26,3 dereceye ulaştı. Aynı dakikalarda sıcaklık Silivri'de 25,9, Sarıyer'de ise 25,5 olarak ölçüldü.

İstanbul'da termometreler 26 dereceyi gördü

23 NİSAN, SICAK HAVA: ÇİFTE BAYRAM

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 23 Nisan'ın resmi tatil olmasından da yararlanan İstanbullular soluğu sahillerde ve yeşillik alanlarda aldı.

İstanbul'da termometreler 26 dereceyi gördü

Yeşilköy sahiline akın eden İstanbullular sıcak havanın tadını çıkardı. Bazıları ailesiyle piknik yapıp, uçurtma uçururken, bazıları da yürüyüş yaptı, bisiklete bindi ve kitap okudu.

İstanbul'da termometreler 26 dereceyi gördü

DENİZE GİRDİLER

Sıcak havayı fırsat bilen bazı vatandaşların denize girdiği de görüldü. Denize girenler havanın çok sıcak olduğunu belirtti. Denize kıyafetleriyle giren bile oldu. Uçurtma uçurup, sahilde oynayan çocuklar ise güneşin tadını çıkardı.

İstanbul'da termometreler 26 dereceyi gördü

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