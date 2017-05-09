İstanbul'da terör operasyonu: 10 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri başta olmak üzere terör operasyonlarında ele geçirilen dijital materyallerde adları bulunan ve İstanbul'da terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü belirlenen kişilerin yakalanması için çalışma yürüttü.

Ekipler, 17 kişinin yakalanması amacıyla gerçekleştirilen operasyonda 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyon kapsamında arama yapılan yerlerde çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemenin de ele geçirildiği öğrenildi.