İstanbul'da terör operasyonu kamerada

İstanbul'da terör örgütü PKK/ KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Kameraya yansıyan operasyonda polis ekipleri 9 kişiyi gözaltına aldı. Polis ekipleri, ailesi tarafından kayıp ihbarı alınan M.M.D isimli bir kişinin terör örgütü PKK/KCK'ya katılabileceği bilgisini aldı.

ÖRGÜTÜN KIRSAL YAPILANMASINA HAZIRLANDI

Bunun üzerine hemen çalışmalara başlayan TEM polisi, M.M.D'nin örgütün kırsal yapılanmasına dahil olmak için hazırlandığını belirtti. Özel harekat polislerininde dahil olduğu operasyonda M.M.D gözaltına alındı. İrtibatta olduğu kişileri de tespit eden ekipler yaptığı çalışmaları genişleterek 7 kişiyi daha gözaltına aldı.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınanların arasında PKK/KCK terör örgütünün bütün unsurlarını kontrol ederek aralarında koordinasyon sağlayan ve örgüt adına eylemleri organize ettiği, KCK/TM terör örgütü adına sözde yargılama birimi olan Barış ve Adalet Komisyonu İl Sözcüsü olarak faaliyet yürüttüğü öğrenilen A.E isimli zanlı da yer alıyor. Belirlenen eve düzenlenen baskın sonucu ekipler silah ve örgütsel dökümanlar bulurken gözaltına alınanların 5'ini tutukladı.



