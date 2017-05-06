İstanbul'da terör operasyonu

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, DEAŞ ile bağlantılı faaliyetlerin tespitine yönelik çalışmanın ardından, örgütün üst düzey medya lojistik sorumlularına ve hücre evlerine yönelik 6 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Ayrıca, çatışma bölgelerine gideceği değerlendirilen 22 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.
Operasyonda, terör örgütüne ait dökümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.