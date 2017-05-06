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İstanbul'da terör operasyonu

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 25 kişi gözaltına alındı.

06.05.2017 - 00:00
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İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, DEAŞ ile bağlantılı faaliyetlerin tespitine yönelik çalışmanın ardından, örgütün üst düzey medya lojistik sorumlularına ve hücre evlerine yönelik 6 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Ayrıca, çatışma bölgelerine gideceği değerlendirilen 22 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Operasyonda, terör örgütüne ait dökümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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