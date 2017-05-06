İstanbul'da terör operasyonu

Alman hükümeti, Türkiye’de idam için referandum yapılması halinde ülkesindeki Türk vatandaşların oy kullanmasına izin vermeyeceğini açıkladı

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Şırnak ve Diyarbakır'da terör operasyonları

Beytüşşebap ilçesinde mağaralar ve araziye gizlenmiş çok miktarda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.