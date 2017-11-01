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İstanbul'da terör örgütü PKK'ya operasyon

İstanbul'da yürütülen terör operasyonunda 2 PKK'lı terörist gözaltına alındı.

01.11.2017 - 18:41
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Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin cep telefonları Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından incelendi.

YURT DIŞINDAKİ EYLEMLERİ ORGANİZE ETTİĞİ İDDİASI

Yapılan incelemede H.H.'nin cep telefonunda 2016-2017 yıllarında Avrupa ülkelerinde terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması amacıyla  gerçekleştirilen protesto eylemlerinde çekilmiş fotoğrafları olduğu ileri sürülerek, eylemleri organize ettiği ve finansal kaynak olduğu iddia edildi.

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya operasyon

TERÖR ÖRGÜTÜ ELEBAŞI İLE FOTOĞRAFI ÇIKTI

TEM ekipleri, N.K.'nın telefonunda yaptığı incelemede Suriye'de bulunan PYD/YPG terör örgütü üyeleriyle çekilmiş fotoğraflarını ve cebinde ise terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'la birlikte çekilmiş fotoğrafını buldu. 
Emniyetteki işlemleri tamamlanan çift bugün sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya operasyon

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