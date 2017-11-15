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İstanbul'da teröre geçit yok

İstanbul'da düzenlenen terör operasyonunda DHKP-C'nin önemli isimlerinden olduğu iddia edilen bir kişi yakalandı.

15.11.2017 - 23:25
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İstanbul'da teröre geçit yok

Terörist grup DHKP-C'nin Silahlı Propaganda Birliği'nde sorumlu olduğu belirtilen G.S'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul'da teröre geçit yok

MİT VE POLİSTEN ORTAK OPERASYON

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü DHKP/C'nin Silahlı Propaganda Birliği'nde (SBP) sorumlu düzeyde bulunduğu öne sürülen kişi yakalandı.

İstanbul Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ortak çalışması sonucunda, terör örgütü DHKP/C SBP'de sorumlu düzeyde bulunduğu iddia edilen G.S'nin adresi belirlendi.

Maltepe'deki adrese düzenlenen operasyonda, G.S. gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada, ruhsatsız 2 silah, 32 mermi, özel yazılımla korunaklı hale getirilmiş 2 dizüstü bilgisayar, şifreli program yüklenmiş 4 hafıza kartı ele geçirildi.

İstanbul'da teröre geçit yok

6 EŞZAMANLI OPERASYON

Öte yandan, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü DHKP/C'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, haklarında arama ve yakalama kararı bulunan şüphelilerin yakalanması için Sultangazi'de 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiği, aranan kişilerin adreslerde bulunamadığı bildirildi.

İstanbul'da teröre geçit yok

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