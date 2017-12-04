taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.559
USD
3,9284
EURO
4,6649
ALTIN
160,91
PETR
63,3200

İstanbul'da TIR devrildi: 3 yaralı

Sabaha karşı saat 3 sularında Küçükçekmece'de bir TIR, metrobüs yoluna devrildi.

DHA | 04.12.2017 - 06:36..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesindeki Sefaköy Metrobüs durağının yakınında TIR'ın metrobüs yoluna devrilmesiyle meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

İstanbul'da TIR devrildi: 3 yaralı

MAKAS ATAN OTOMOBİLE ÇARPMAK İSTEMEDİ

34 GT 775 plakalı otomobiliyle trafikte makas atarak ilerleyen Mehmet Baytar, Sefaköy Metrobüs durağı yakınında yağışın da etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önündeki makas atan otomobile çarpmamak için direksiyonu kıran 35 PEU 71 plakalı TIR'ın sürücüsü Tunay Kaya önce bariyerlere ardından da Baytar'ın kullandığı otomobile çarptıktan sonra Metrobüs yoluna girerek yan yattı.

İstanbul'da TIR devrildi: 3 yaralı

Metrobüs yoluna devrilen TIR'ın dorsesi yolun tamamen kapanmasına neden oldu. Kaza nedeniyle D-100 karayolu Ankara istikametine trafiğe kapatıldı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle trafik yan yoldan kontrollü olarak sağlandı.

İstanbul'da TIR devrildi: 3 yaralı

1'İ AĞIR 3 KİŞİ YARALANDI

Devrilen TIR'dan kendi imkanlarıyla çıkan Tunay Kara ve 34 GT 775 plakalı otomobilin sürücüsü Mehmet Baytar hafif yaralanırken, otomobilde bulunan ve kimliği belirlenemeyen bir kadın da ağır yaralandı. Yaralılar çevrede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlginizi Çekebilir
Pitbull mahkemede silah olarak sayıldı
Trabzon'da pitbull köpeğini kullanarak yolunu kestiği kişiyi metruk binaya sokup tehdit eden Onur Y., 6 yıl hapse mahkum edildi.
Yakınıyla hastaneye gitti silahı MR cihazına yapıştı
Polis memuru belindeki silahı çıkartmadan MR cihazına yaklaştı, silahı cihaza yapıştı. Hastanenin itfaiye çağırması da sorunu çözemedi.
Kocaeli'de Afganlar kavga etti: 5 yaralı
Kocaeli'de Afganistan uyruklu iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı, 5 kişi yaralandı.
Polislere ateş ederek kaçan şahısların aracı bulundu
Karaman'da polisin dur ihtarı üzerine ateş açarak kaçan şahısların aracı, Konya'da ter edilmiş halde bulundu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Celal Şengör: Osmanlı'nın yerlerini Portekiz'e bıraktılar

Celal Şengör: Osmanlı'nın yerlerini Portekiz'e bıraktılar

195
15 Temmuz'un faturasını FETÖ'cüler ödeyecek

15 Temmuz'un faturasını FETÖ'cüler ödeyecek

43
Reza'nın Yargıcından Türkiye esprisi

Reza'nın Yargıcından Türkiye esprisi

21
Kütahya'da kayalıklara düşen sarhoş polisleri zorladı

Kütahya'da kayalıklara düşen sarhoş polisleri zorladı

22
Aleyna Can'ın cinayetinin şüphelisi yakalandı

Aleyna Can'ın cinayetinin şüphelisi yakalandı

6
Ev sahibi kiracı kavgasını ayırmaya çalışırken öldü

Ev sahibi kiracı kavgasını ayırmaya çalışırken öldü

10
Adana'da sahte polis gerçeklerine yakalandı

Adana'da sahte polis gerçeklerine yakalandı

15
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM