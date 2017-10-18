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İstanbul'da tır parkında 10 numara yağ operasyonu

Tuzla'da bir TIR parkına düzenlenen on numara yağ operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

18.10.2017 - 12:18
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İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir ihbar üzerine, akaryakıt kaçakçılığı konusunda çalışma başlattı.

KAÇAK AKARYAKIT ÜRETTİĞİ BELİRLENDİ

Polis ekipleri, bir lojistik firmasına ait TIR parkında on numara yağ olarak bilinen kaçak akaryakıt üretildiğini belirledi.  Geçtiğimiz hafta  yapılan operasyonda 1 tonu kamyon içinde olmak üzere toplam 16 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İstanbul'da tır parkında 10 numara yağ operasyonu

GÖZALTINA ALINDILAR

Ekipler, olayla ilgili olarak M.T., H.T. D.Ç. ve A.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı. 4 şüpheli hakkında 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa' göre işlem başlatıldı.

İstanbul'da tır parkında 10 numara yağ operasyonu


İstanbul'da tır parkında 10 numara yağ operasyonu

İstanbul'da tır parkında 10 numara yağ operasyonu

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