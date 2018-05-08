İstanbul'da tırlardan mazot çalan 2 kişi tutuklandı

Mısır firavunu Tutankhamun'un mezarında, gizli odalar bulunduğu iddiaları üzerine açılan mezarda, herhangi bir bulguya rastlanmadı.

3

Ebru öğretmenin ikinci memleketi Silvan oldu

Çorumlu öğretmen Ebru Çakıcı, 9 yıl önce atandığı ve mecburi hizmet süresi dolmasına rağmen gönüllü olarak kaldığı Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Başdeğirmen köyünü çok sevdi.