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İstanbul'da tırlardan mazot çalan 2 kişi tutuklandı

Çaldıkları otomobile yerleştirdikleri düzenek yardımıyla mazot hırsızlığı yapan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

AA | 08.05.2018 - 10:55..
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Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde tır ve kamyon depolarından mazot çalan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin araçtan inmeden, yanaştıkları tırların depolarını otomobilin içindeki bir düzenekle boşalttığını tespit etti.

Şüphelilerin ikiz plakalı, çalıntı bir otomobil kullandığını belirleyen polis, Arnavutköy'de takibe aldıkları aracı izlemeye başladı.

İstanbul'da tırlardan mazot çalan 2 kişi tutuklandı

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Ekipler, aracın park edildiği Başakşehir Şamlar köyündeki adrese operasyon düzenledi. Adreste bulunan Yunus Y. (26), Volkan Ö. (26), M. Ö. (23) ile G. T. (23) gözaltına alındı.

Otomobili incelemeye alan ekipler, arka koltukların sökülerek tankerli bir düzenek kurulduğunu, bu düzenek sayesinde tırların yakıt deposundan mazotun vakumlanarak çalındığını tespit etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yunus Y. ve Volkan Ö. tutuklandı, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

İstanbul'da tırlardan mazot çalan 2 kişi tutuklandı

İstanbul'da tırlardan mazot çalan 2 kişi tutuklandı

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