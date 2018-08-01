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İstanbul'da toplu ulaşımda sadece İstanbulkart kullanılacak

İstanbul’da bugünden itibaren Silivri, Çatalca, Şile, Pendik ve Tuzla seferleri yapan bölgesel hatlarda da yalnızca İstanbulkart ile seyahat edilebilecek.

Haber Merkezi | 01.08.2018 - 16:20..
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İstanbul’un toplu ulaşımında, artık sadece İstanbulkart kullanılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bağlı kuruluşlarından İETT Genel Müdürlüğü, 1 Ağustos’tan itibaren bütün İstanbul’da olduğu gibi bölgesel hatlarda da yalnızca İstanbulkart ile seyahat edilmesi kararı aldı. Silivri, Çatalca, Şile, Pendik ve Tuzla’ya yönelik bölgesel seferler yapan 139T, 133AK, 133GP, 133KT, 133, 134, 134CK, 134GK, 134YK, 336H, 400A, 401, 402, 401T, 403, 404, 418, 429, 448, 458 numaralı hatlarda da, artık sadece İstanbulkart geçerli olacak.

Yolcuların bu hatlarda seyahat edebilmesi için İstanbulkart edinmeleri gerekiyor. İstanbulkartı olmayan veya bakiyesi yetersiz olan vatandaşlar, yolcular tarafından kullanılması için şoförde bulunan İstanbulkartı ücreti karşılığında kullanabilecek. Şoföre yolculuk ücreti verilmesi halinde şoförün yolcu adına mutlaka İstanbulkart'ı okutması gerekiyor. Ücreti verilen yolculuk karşılığında İstanbulkart'ı okutmayan şoförler, kural ihlali yapmış sayılacak. Vatandaşlar, bu hatlarda kural ihlali yapan şoförleri; hat numarası, tarih ve saat bilgisi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa 153 veya İETT’ye bildirebilir.

İNİLECEK DURAĞA GÖRE ÖDEME

Öte yandan; 139T, 336H, 401, 402, 401T, 403, 404, 418, 418, 429, 448, 458 numaralı hatlarda mesafe bazlı (kırılımlı) ücret tarifesi uygulandığı için, yolcuların mesafeye göre ücret ödemek için kartı okutmadan önce ineceği durağı şoföre söylemesi gerekiyor. Şoför validatör ayarını yaptıktan sonra kart okutulduğunda, inilecek durağa göre ödeme yapılmış olacak.

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