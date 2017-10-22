İstanbul'da trafiğe kapalı yollar

Tören kutlamalarının provaları kapsamında 06.30-16.00 saatlerinde polis ve belediye ekiplerince bariyerlerle araç ulaşımına kapatılan yollar şöyle:

"Vatan Caddesi gidiş geliş, D-100 istikametinden Vatan Caddesi girişi, 10. Yıl Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Edirnekapı'dan Vatan Caddesi girişi, Oğuzhan Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Sofular Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Halıcılar Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Akdeniz Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Akşemsettin Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı'ndan (Aksaray'dan) Vatan Caddesi girişleri, Vatan Caddesi'ne çıkan tüm cadde ve sokaklar."

Sürücüler için Millet ve Fevzipaşa caddeleri alternatif güzergah olarak belirlendi.

Bu yolların 29 Ekim Pazar günü de aynı saatlerde trafiğe kapatılacağı bildirildi.