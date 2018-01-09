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İstanbul'da turistleri dolandıran 2 kişi yakalandı

Kendilerini polis olarak tanıtarak turistlerin üstlerini kontrol etme bahanesiyle paralarını çaldığı öne sürülen İranlı 2 kişi gözaltına alındı.

AA | 09.01.2018 - 13:27..
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2 Ocak'ta Ataşehir'de Afganistanlı İsmail K.'nın yanına yaklaşan otomobildeki iki kişi kendilerini polis olarak tanıttı.

PARASINI ALDILAR

Şüpheliler sahte polis kartını göstererek, üst araması yapacaklarını söyledi. Şüpheliler, İsmail K.'nın uyuşturucu kullandığı için sınır dışı edileceğini söyleyip korkutarak cebindeki bin 500 lirayı alıp olay yerinden ayrıldı.

Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

İstanbul'da turistleri dolandıran 2 kişi yakalandı

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin kullandığı otomobili tespit etti.

Ekipler, otomobillin en son Fatih'te görüldüğü bilgisi üzerine çalışmalarını bölgede yoğunlaştırdı.

Vatan Caddesi'nde seyir halindeki otomobil polislerce durduruldu.

İKİSİ DE İRANLI

İranlı şüpheliler Jafar Rahimidoz (32) ile Vahid Rajapzade (35) yakalandı.

Şüphelilerin yapılan üst aramasında sahte polis kartı ele geçirildi.

3 GÜNDE 40 BİN LİRA

Şüphelilerin benzer yöntemle 3 günde Afganistan, Pakistan ve Suriye uyruklu 11 turistten 40 bin lira dolandırdıkları belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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