İstanbul'da turistleri dolandıran 2 kişi yakalandı

THY'nin yurt dışı temsilcilerini konuk eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Küresel düzeyde görünürlüğü en yüksek değerimiz Türk Hava Yolları'dır." dedi.

Arda Turan'ı transfer etmek için Barcelona ile görüşen Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Prensipte olumlu bir izlenimle geri dönüyoruz." dedi.

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Türkiye'nin ikinci uzun adamı da kadrolu olacak

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi İslahiye Şubesinde taşeron işçisi olarak çalışan 2,33 metre boyundaki Ramazan Karageyik, daimi kadroya geçmek için başvuru yaptı.