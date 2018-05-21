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İstanbul'da UBER denetimi

İstanbul'da taksiciler ile UBER sürücüleri arasında tartışmalar sürerken polis 5 araca toplam 21 bin lira ceza kesildi.

DHA | 21.05.2018 - 18:00..
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği'ne bağlı ekipler, İstanbul'un çeşitli yerlerinde UBER araçlarını denetledi. Kadıköy sivil trafik ekipleri, UBER ve benzeri uygulamalarla taşımacılık yapan araçları durdurdu.

Denetim sırasında sürücünün ehliyet ve ruhsatları istenirken yolcuların ise kimlikleri kontrol edildi. Gerekli kontrollerinden ardından tespit tutanağı tutularak ceza kesildi.

İstanbul'da UBER denetimi

UBERCİLERE CEZA

Bağdat Caddesinde yapılan denetimde 5 araca, "İlgili belediyeden izin veya ruhsat almaksızın, belediye sınırları dâhilinde ticari amaçlı yolcu taşımak" gerekçesiyle toplam 21 bin 42 TL ceza kesilirken, 5 yolcuya ise "Ruhsat almadan faaliyet gösteren araçlardan taşımacılık hizmeti almak" gerekçesiyle toplam bin 670 TL para cezası yazıldı.

İstanbul'da UBER denetimi



İstanbul'da UBER denetimi

İstanbul'da UBER denetimi

İstanbul'da UBER denetimi

İstanbul'da UBER denetimi

İstanbul'da UBER denetimi

İstanbul'da UBER denetimi

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