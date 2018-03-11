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İstanbul'da Uber sürücüsüne silahlı saldırı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde Uber taksi sürücüsüne durmadığı için silahla saldırdılar.

DHA | 11.03.2018 - 22:39..
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Saat 18:00 sularında Uber taksi sürücüsü Yunus Emre, Kanarya Mahallesi civarından geçerken bir kişinin el işareti yapmasına rağmen durmadı. Sürücü Yunus Emre'nin durmaması üzerine, şüpheli ateş açtı.

İstanbul'da Uber sürücüsüne silahlı saldırı

KOLTUKLARDA MERMİ İZLERİ BULUNDU

Sürücü durmayıp yoluna devam edince, şüpheli minibüse arkadan ateş açtı. Saldırıyı atlatan sürücü Küçükçekmece Emniyet Müdürlüğü'ne giderek aracının kurşunlandığını söyledi. Polis ekipleri sürücüyü ifadesini almak üzere Kanarya Polis Merkezi'ne götürdü.

Polis ekipleri yaptığı inceleme sonucunda minibüsün arka bagaj kapağında 3, araç içindeki koltukta da bir mermi girişi tespit etti.

Polis ekipleri sürücüden aldığı bilgiler doğrultusunda şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Saldırıdan yara almadan kurtulan sürücü daha sonra polis merkezinden ayrıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

İstanbul'da Uber sürücüsüne silahlı saldırı

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