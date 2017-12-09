taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.921
USD
3,8380
EURO
4,5179
ALTIN
154,06
PETR
63,3100

İstanbul'da uçuşlara Lodos engeli

İstanbul'da etkili olan Lodos nedeniyle nedeni ile uçuşlarda aksamalar meydana geldi.

DHA | 09.12.2017 - 23:28..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Lodos'un etkili olduğu saatlerde Atatürk Havalimanı'na iniş için alçalmak isteyen uçaklar, uçuş trafiğinin yoğunluğu nedeniyle uzun bir süre havada beklemek zorunda kaldı. Bu nedenle bazı uçaklar havada tur atmak zorunda kalırken yakıt kritiğine girdi. Yakıt kritiğine giren uçaklar çevre illerin havalimanlarına yönlendirildi.

"YAKITIM BİTTİ" DİYEREK ACİL İNİŞ İSTEDİ

Lodos'un eksini arttırdığı saatlerde Hong-Kong'tan İstanbul'a gelen bir kargo uçağı Atatürk Havalimanı'na iniş yapmak için alçalmak istedi. Hava Trafiğinin yoğun olmasından dolayı kargo uçağı belli bir süre havada tur atmak zorunda kaldı. Yakıt kritiğine giren uçağın pilotu Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek, "Yakıtım bitiyor" diyerek acil iniş deklere etti.

Kargo uçağının Atatürk Havalimanı'na inişi sırasında, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için pistte ambulans ve itfaiye ekipleri hazır bekletildi. Acil iniş deklere eden uçak saat 21.30'da Atatürk Havalimanı'na inişini sorunsuz gerçekleştirdi.

İlginizi Çekebilir
Yaralı karacayı köpeklerin elinden kurtardılar
Samsun’un Ladik ilçesinde çamura batan yaralı karacayı fark eden vatandaşlar, başına köpekler dadanan hayvanı kurtararak veterinere götürdü.
İstanbul'da 23 DEAŞ şüphelisi gözaltında
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 23 şüpheli gözaltına alındı.
Erdoğan'dan Filistin mesajları
Cumhurbaşkanı Erdoğan İnovasyon Haftası Kapanış Töreni'nde İsrail'in işgal devleti olduğunu söyledi. İsrail polisinin bütün gençleri ve çocukları terör estirerek vurduğuna dikkat çekti.
Paramparça olan araçtan hafif sıyrıklarla kurtuldu
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde minibüsle çarpışarak ağır hasar gören otomobilin sürücüsü kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kuzey Kore lideri Kim'den İsrail ve Trump'a ağır sözler

Kuzey Kore lideri Kim'den İsrail ve Trump'a ağır sözler

230
Galatasaray tribününde Beşiktaş forması tepkisi

Galatasaray tribününde Beşiktaş forması tepkisi

25
Eklem Ağrılarında Etkili!

Eklem Ağrılarında Etkili!

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM