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İstanbul'da Ukraynalı kadın ölü bulundu

Güngören'de 38 yaşındaki Christine Rommel, yaşadığı apartman dairesinde bıçaklanarak öldürüldü.

17.07.2017 - 07:53
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İstanbul Güngören'de tek başına yaşayan Ukrayna uyruklu Christine Rommel'in evine akşam saatlerinde kişi ya da kişilerle geldi.

KOMŞULAR ŞÜPHELENDİ

Komşuları durumdan şüphelenerek Rommel'in kaldığı daireyi kontrol etti. Rommel'in bıçaklandığını fark eden komşular, durumu hemen polise ve sağlık görevlilerine bildirdi.

CESEDİNİ BULDULAR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Rommel'in öldüğünü belirledi. Rommel'in cesedi, olay yeri ekiplerinin 2 saat süren incelemesinin ardından cenaze aracıyla otopsi yapılması için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.

İstanbul'da Ukraynalı kadın ölü bulundu


İstanbul'da Ukraynalı kadın ölü bulundu

İstanbul'da Ukraynalı kadın ölü bulunduİstanbul'da Ukraynalı kadın ölü bulundu

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