taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
83.827
USD
3,8788
EURO
4,1401
ALTIN
147,61
PETR
56,1700

İstanbul'da Ukraynalı modele tecavüz cezasız kalmadı

İstanbul'a gelen Ukraynalı fotomodele tecavüz eden minibüs şoförüne 25 yıl hapse mahkum edildi.

27.01.2017 - 09:16
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Türkiye’ye tatil için gelen Ukraynalı fotomodel Diana R., evli olan bir kız arkadaşının evinde misafir olarak kalıyordu. 8 Ağustos 2015 günü öğle saatlerinde 4.Levent Sanayi Mahallesi’nden bir minibüse bindi. Çok geçmeden minibüsten bütün yolcular indi. Diana R., minibüste arka koltukta yalnız kaldı.

BIÇAK ÇEKTİ, TECAVÜZ ETTİ

Vatan gazetesinin haberine göre; evli ve iki çocuk babası minibüs şoföre Erdem K., TEM otoyolunda Türk Telekom Arena Stadyumu yakınında genç kıza bıçak zoruyla tecavüz etti..

TUTUKLANDI

Erdem K. korktuğu için sesini çıkaramayan Diana R.’yi misafir kaldığı sitenin önünde bıraktı. Eve giderek her şeyi anlatan Diana R., şikayetçi olunca Erdem K. yakalanıp tutuklandı.

RIZASI VARDI DEDİ

Erdem K. ise ifadesinde tecavüz suçlamasını reddederek, “Yanıma geldi. Birlikte sigara içtik. Yolda bana iltifat içeren sözler söyledi. Aracı kenara çekip sohbet ettik. Sonra rızasıyla ilişkiye girdik. Sonra onu oturduğu yere bıraktım. El sallayarak yanımdan ayrıldı” dedi.

İstanbul'da Ukraynalı modele tecavüz cezasız kalmadı

16 YAŞINDAYDI

Diana R. de ise şoförden şikayetçi olduğunu söyleyerek, “Elinde bıçakla şoför koltuğundan kalkıp yanıma geldi. Beni tehdit etti. Kimseye anlatmazsam öldürmeyeceğini söyledi. Korkudan sesimi çıkaramadım. Sonra ağlamaya başladım. Olay tarihinde 16 yaşındaydım. Beni oturduğum yere bıraktığında ‘hoşça kal, kendine iyi bak’ diyerek gitti” dedi.

25 YIL HAPİS CEZASI

Yaklaşık 2 yıldır süren mahkeme, Erdem K.’nın 25 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Dabbe’yi izleyenler İnegöl’e akın ediyor

Dabbe’yi izleyenler İnegöl’e akın ediyor

41
Fransa Anayasa Mahkemesi'nden 1915 kararı

Fransa Anayasa Mahkemesi'nden 1915 kararı

74
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gündeme dair açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gündeme dair açıklamalar

85
Arda Turan tepkilere cevap verdi

Arda Turan tepkilere cevap verdi

123
ABD Başkanı Trump'tan önemli açıklamalar

ABD Başkanı Trump'tan önemli açıklamalar

26
Gambiya'da Devlet Başkanı Barrow ülkesine döndü

Gambiya'da Devlet Başkanı Barrow ülkesine döndü

5
Obradovic: Galatasaray çok iyi oynadı

Obradovic: Galatasaray çok iyi oynadı

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM