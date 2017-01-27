İstanbul'da Ukraynalı modele tecavüz cezasız kalmadı

Türkiye’ye tatil için gelen Ukraynalı fotomodel Diana R., evli olan bir kız arkadaşının evinde misafir olarak kalıyordu. 8 Ağustos 2015 günü öğle saatlerinde 4.Levent Sanayi Mahallesi’nden bir minibüse bindi. Çok geçmeden minibüsten bütün yolcular indi. Diana R., minibüste arka koltukta yalnız kaldı.

BIÇAK ÇEKTİ, TECAVÜZ ETTİ

Vatan gazetesinin haberine göre; evli ve iki çocuk babası minibüs şoföre Erdem K., TEM otoyolunda Türk Telekom Arena Stadyumu yakınında genç kıza bıçak zoruyla tecavüz etti..

TUTUKLANDI

Erdem K. korktuğu için sesini çıkaramayan Diana R.’yi misafir kaldığı sitenin önünde bıraktı. Eve giderek her şeyi anlatan Diana R., şikayetçi olunca Erdem K. yakalanıp tutuklandı.

RIZASI VARDI DEDİ

Erdem K. ise ifadesinde tecavüz suçlamasını reddederek, “Yanıma geldi. Birlikte sigara içtik. Yolda bana iltifat içeren sözler söyledi. Aracı kenara çekip sohbet ettik. Sonra rızasıyla ilişkiye girdik. Sonra onu oturduğu yere bıraktım. El sallayarak yanımdan ayrıldı” dedi.

16 YAŞINDAYDI

Diana R. de ise şoförden şikayetçi olduğunu söyleyerek, “Elinde bıçakla şoför koltuğundan kalkıp yanıma geldi. Beni tehdit etti. Kimseye anlatmazsam öldürmeyeceğini söyledi. Korkudan sesimi çıkaramadım. Sonra ağlamaya başladım. Olay tarihinde 16 yaşındaydım. Beni oturduğum yere bıraktığında ‘hoşça kal, kendine iyi bak’ diyerek gitti” dedi.

25 YIL HAPİS CEZASI

Yaklaşık 2 yıldır süren mahkeme, Erdem K.’nın 25 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.