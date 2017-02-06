İstanbul'da ulaşım ağları genişletilecek

17 yıl önce Taksim-Levent metrosu, açıldığında İstanbul metrosu, New York, Paris, Moskova gibi metropollerin metro haritalarıyla kıyaslanırdı.

METROBÜSTEKİ YOĞUNLUĞUN AZALMASI HEDEFLENİYOR

İBB bu çalışmalarını geliştirerek 2004 yılı sonuna kadar ulaşım ağını 45 km'ya çıkardı. 2004-2016 arasında inşaatı tamamlanan 100 km’lik metro hattının hizmete girmesiyle toplam raylı sistem ağı 150 km’ye ulaştı.

Her geçen gün büyüyen ve göç alan İstanbul’un en büyük sorunu olarak trafik yoğunluğu ilk sırada geliyor. Toplu taşımayı geliştirmek için bir çok projeye imza atan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hali hazırda 156 km’lik metro hattının inşaatına devam ediyor. Metrodan hava raya kadar yapılacak projelerle metrobüsteki yoğunluğun azaltılması hedefleniyor.

HEDEF 1000 KM'LİK METRO HATTI

İlerleyen inşaat teknolojisi sayesinde tamamen yer altında yapılacak metro güzergahlarının inşaatı eskiye göre daha hızlı ilerliyor. Marmaray ve Avrasya Tüneli’nin inşasında kullanılan büyük tünel açıcı TBM’ler sayesinde metro inşaatları da hızlandı. İBB’nin 2019 sonrasında İstanbul’u 1000.15 km’lik bir raylı sistem ağına sahip bir kent haline getirmeyi hedefliyor.