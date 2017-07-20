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İstanbul'da un paketlerinden uyuşturucu çıktı

Bahçelievler, Bağcılar ve Fatih'te İstanbul Narkotik ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi.

20.07.2017 - 14:26
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 gün önce Bahçelievler ile Bağcılar'da 2 ayrı adrese baskın düzenledi.

HİNT KENEVİRİ, EROİN, KOKAİN VE ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda; 3,5 kilogram hint keneviri, 2,5 kilogram eroin, 2 kilo 185 gram kokain, 5 kilogram esrar maddesi ile 3 ruhsatsız tabanca ve 1 pompalı tüfek ele geçirdi. Operasyonda İran uyruklu M.F.K. (25) gözaltına alındı. M.F.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

UN PAKETLERİNDEN METAMFETAMİN VE EROİN ÇIKTI

Uyuşturucu satıcılarına yönelik baskınların ikinci adresi de Fatih'te bir depoya oldu. Burada yapılan aramalarda ise un paketleri içerisinde 3 kilo 340 gram metamfetamin, 2 kilogram eroin, uyuşturucu yapımında kullanılan sıvı halde kimyasal madde ile hassas terazi ele geçirildi. Polis depoda uyuşturucu imalatı yapan Irak uyruklu R.M.A.'yı arıyor.

İstanbul'da un paketlerinden uyuşturucu çıktı

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