İstanbul'da üniversite adaylarının sınav heyecanı

Üniversiteye girişte ilk kez uygulanacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) yapılacak.

İSTANBUL'DA SINAV HEYECANI

İstanbul Üniversitesi'nde Temel Yeterlilik Testi'ne TYT’ye girecek adaylar sabah 08.00’den itibaren merkez kampüs önünde toplandı. Yanlış binaya giden öğrenciler güvenlik görevlileri tarafından doğru sınav binalarına yönlendiriliyor. Öğrencileri dışarıda aileleri dua ederek bekleyecek.

İKİ OTURUM HALİNDE YAPILACAK

2.3 milyon adayın katılacağı sınavın ilk oturumu bugün ikinci oturumu pazar günü yapılacak. sınavların ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi yarın sabah, ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi ile Yabancı Dil Testi de pazar günü gerçekleştirilecekTemel yeterlilik de 40 Türkçe, 40 matematik, 20 sosyal bilimler, 20 de fen bilimleri olmak üzere toplam 120 soru sorulacak.





GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Milyonlarca öğrencinin ter dökeceği sınav için güvenlik önlemleri alındı. Sınav salonlarına alınmaya başlanan adaylar, kimlik kontrolünden sonra sınıflara yönlendirildi.