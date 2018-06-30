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İstanbul'da üniversite adaylarının sınav heyecanı

Milyonlarca öğrencinin ter dökeceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bu yıl ilk kez gerçekleştiriliyor.

DHA | 30.06.2018 - 10:12..
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Üniversiteye girişte ilk kez uygulanacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) yapılacak.

İSTANBUL'DA SINAV HEYECANI

İstanbul Üniversitesi'nde Temel Yeterlilik Testi'ne TYT’ye girecek adaylar sabah 08.00’den itibaren merkez kampüs önünde toplandı. Yanlış binaya giden öğrenciler güvenlik görevlileri tarafından doğru sınav binalarına yönlendiriliyor. Öğrencileri dışarıda aileleri dua ederek bekleyecek.

İstanbul'da üniversite adaylarının sınav heyecanı

İKİ OTURUM HALİNDE YAPILACAK

2.3 milyon adayın katılacağı sınavın ilk oturumu bugün ikinci oturumu pazar günü yapılacak. sınavların ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi yarın sabah, ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi ile Yabancı Dil Testi de pazar günü gerçekleştirilecekTemel yeterlilik de 40 Türkçe, 40 matematik, 20 sosyal bilimler, 20 de fen bilimleri olmak üzere toplam 120 soru sorulacak.

İstanbul'da üniversite adaylarının sınav heyecanı


GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Milyonlarca öğrencinin ter dökeceği sınav için güvenlik önlemleri alındı. Sınav salonlarına alınmaya başlanan adaylar, kimlik kontrolünden sonra sınıflara yönlendirildi.

İstanbul'da üniversite adaylarının sınav heyecanı

İstanbul'da üniversite adaylarının sınav heyecanı

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